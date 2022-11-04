Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi: 39 sürücüye para cezası
Eskişehir'de, trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle havadan tespit edilen 39 sürücüye, toplam 12 bin 717 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla helikopterle havadan denetim yaptı.
327 aracın kontrol edildiği denetimlerde;
- 'emniyet kemeri takmamak',
- 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak',
- 'sigortası yapılmamış araçla trafiğe çıkmak',
- 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek',
- 'yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesinin kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunmak'
- 'yükü kara yoluna düşecek, değecek şekilde yüklemek' gibi ihlallerden 39 sürücü tespit edildi.
Sürücülere toplam 12 bin 717 lira ceza uygulanırken, 3 araç da trafikten menedildi.
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