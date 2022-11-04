Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi: 39 sürücüye para cezası

Eskişehir'de, trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle havadan tespit edilen 39 sürücüye, toplam 12 bin 717 lira ceza uygulandı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 16:16
Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi: 39 sürücüye para cezası
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla helikopterle havadan denetim yaptı.

327 aracın kontrol edildiği denetimlerde;

  • 'emniyet kemeri takmamak',
  • 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak',
  • 'sigortası yapılmamış araçla trafiğe çıkmak',
  • 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek',
  • 'yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesinin kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunmak'
  • 'yükü kara yoluna düşecek, değecek şekilde yüklemek' gibi ihlallerden 39 sürücü tespit edildi.

Sürücülere toplam 12 bin 717 lira ceza uygulanırken, 3 araç da trafikten menedildi.


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