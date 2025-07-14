Son Dakika... Büyükçekmece'de yeni belediye başkanvekili belli oldu

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine Başkanvekili seçilen ancak kendisi de tutuklanan Ahmet Şahin'in yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Büyükçekmece'nin yeni belediye başkanvekili CHP'li Hakan Çebi oldu.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 3 tutuklanmıştı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde 11 Haziran'da yapılan seçimi CHP'nin adayı Ahmet Şahin, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda kullanılan 36 oyun 22'sini alarak kazanmıştı.

Ahmet Şahin, 8 Temmuz günü CHP belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.