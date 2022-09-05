Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı, Çanakkale'de yakalandı
Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT( Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.
ORGANİZATÖR DE GÖZALTINDA
Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme