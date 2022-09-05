Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı, Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

AA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:06
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı, Çanakkale'de yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT( Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.

ORGANİZATÖR DE GÖZALTINDA

Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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