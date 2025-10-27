Son dakika... Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne silahıyla gelen bir kişi saat 10.10 sıralarında havaya ateş açtı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

“3 tane evladım ağlıyor evde, polisten korkuyor, babası devlet görevlisi” diyen kişi “Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım” diyerek tetiğe bir kez daha bastı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sözcü TV'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş eden şüpheliye polis müdahale etti.

Yaralanan silahlı şüphelinin başında polisler bekledi. İlk müdahalesi yapıldı.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; “Bana 300 yıl ceza verdiniz” diyerek Çağlayan Meydanı’nda İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde havaya 3 el ateş açıp daha sonra kendini vuran 38 yaşındaki Mehmet E. G., daha önce de köprüde intihar girişiminde bulunmuş.

Şahsın 4 yıl 3 ay kesilmiş cezası var. Ayrıca nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, yağma, hırsızlık gibi suçlardan poliste kaydı var.