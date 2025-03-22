Son Dakika... Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:56

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade vereceği öğrenildi.Söz konusu isimlerin savcılık ifadesi saat 21.00'de başlayacak. Bu saate kadar ise nezarethanede bekleyecekler.

Valilik, gözaltında bulunan İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesinde çevredeki yolları kapattı. Yolların kapatılmasına rağmen çok sayıda yurttaş adliye önünde toplandı.

İmamoğlu adliyeye getirilirken çok sayıda yurttaş da burada toplanarak destek sloganları attı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından adliyenin önünde toplanan ve içeri girmek isteyen avukatlara, polis ekipleri müdahale ediyor.