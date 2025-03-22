Özgür Çelik'ten hukukçulara 'Çağlayan' çağrısı: 'Cübbeleriyle davet ediyoruz...'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:14

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm hukukçulara "Çağlayan" çağrısı yaptı.

X'ten bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadeleri şu şekilde:

"Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır! Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle 'ifade saatinde' Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!"