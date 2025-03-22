Özgür Çelik'ten hukukçulara 'Çağlayan' çağrısı: 'Cübbeleriyle davet ediyoruz...'

3 gündür gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm hukukçulara Çağlayan çağrısında bulundu.

Özgür Çelik'ten hukukçulara 'Çağlayan' çağrısı: 'Cübbeleriyle davet ediyoruz...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm hukukçulara "Çağlayan" çağrısı yaptı.

X'ten bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadeleri şu şekilde:

"Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır! Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle 'ifade saatinde' Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!"


Etiketler: #Özgür Çelik #Çağlayan #Çağlayan Adliyesi

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