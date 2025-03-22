Özgür Özel'den Saraçhane'de flaş açıklama! 'Bu gece her yerde olabiliriz' dedi: Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok kötülük olursa Taksim...'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:33

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 20.30'daki Saraçhane buluşması öncesi, 18.30'da bir açıklama yaptı.

Saraçhane'deki İBB Binası'nda konuşan Özel, "Bu akşam önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yerdeyiz" dedi.

"HİÇBİR KANUNSUZ YASAĞA UYMAYACAĞIZ"

CHP lideri, "Hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bu gece her yerde olabiliriz. Bu akşam önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer... Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladına saçının teline dokunmadan, ama yılmadan, durmadan, 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz.

"PAZARTESİ NORMAL BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTİYORUZ"

* Ekonomi kötüye gitsin istemeyiz, huzur ve düzen bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz, düzeni bozmasınlar, bozmaya kalkmasınlar. Ne yapacaksınız diyene cevabımız: Korkmuyoruz! Pazartesi günü öğrenciler okula gitsin, işçiler işine gitsin, ben Ankara'da toplantımı, grup toplantımı yapayım istiyorum. Pazartesi normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz.

* Ekrem Başkan'a avukatlarını yollayıp bu geceyle ilgili ve Çağlayan sürecinde bizden ne beklediğini, hangi duyguda olduğunu sorduk: 'Bu gece benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var, sandım ki ailem diyecek, yarın kurulacak sandıklardır' dedi. Yarın kurulacak ön seçim sandığını, gelecekte kurulacak sandıkların güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir.

"ÖNSEÇİM" AÇIKLAMASI

* CHP yarın üyeleri için 5 bin 960 sandık kurdu. Bu sandıkların nerede olduğuna üyeler CHP Mobil'den görüyorlar. Her sandığın yanında 5 bin 960 tane de dayanışma sandığı var. Kimlik ibrası bile zorunlu değil. İsim, soyisim, istenirse telefon... O listeye isim kaydettirip vatandaşlar dayanışma oyu kullanacaklar. CHP'li üyeler apartmanları gezecek, oy kullanmak isteyenin koluna girip oy kullandıracak. Kahvehane, lokanta, okul, iş yeri, en yakında... 973 ilçe binamızda sandıklar var.

* Manisa, Rize, Edirne, Hakkari'de de var. En yakın sandık soran ya chp.org.tr'ye giriyor ve ön seçim sayfasından giriyor ya da 0312 207 41 41'de her soruya cevap var. CHP üyesi olmanıza gerek yok. Ekrem Başkan'ın özle bir ricası var yoksa biz seçmen sayısıyla sınırlandıracaktık 55 milyon olarak... Ekrem Başkan sandık başına 18 yaşından küçüklerin oylarını da talep ediyor ama evlerinde hazırlasınlar diyor. Kalp yaparlarsa, resim çizerlerse, şiir yazarlarsa onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere küçücük evlatlarımızı da dayanışma sandıklarımızın başına bekliyoruz.

ÖZEL NEREDE OY KULLANACAK?

* Ben Saraçhane'deki sandıkta oy kullanacağım. İstanbulluları da yarın oylarını kullandıktan sonra da Saraçhane'ye bekliyoruz ya da buraya bekliyoruz. Gelişmelere göre belli saatlerde dayanışma saatlerinin başında ben de görev alacağım.

BAŞSAVCILIK'IN 'SERDAR HAYDANLI GÖZALTINDA' AÇIKLAMASI

* Serdar Haydanlı gözaltı listesinde vardı. Elde, firari vs. diye yazılmış. Hepsi var, bir kişiye şubedene serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Böyle bir operasyona tabi kimseyi yalnız bırakamam ben. Gezi'de gözaltına alınan bütün öğrencileri nezarette ziyaret ettim ben. Gidin, bulun, sağlığını sorun, ailesine notu var mı diye sorun dedim. Hepsini bulduk, Serdar Bey'i bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık.

* Biz serbest bırakıldığını söylediğimizden beri 'hızla getirin' dediler, bir başka odada duruyor, Whatsapp'ına bakıyor. Serdar Bey bugün 14:38'de görünür olmuş. Savcı Bey, odaya bir gidip baksana, en son kiminle yazışmış? Ben dışarıda olduğunu, bu sabah getirildiğini, telefonunun elinde olduğunu biliyorum, peki Akın Bey, beni utandırsana! Bu beyefendinin ilk günlerdeki doktor kontrolünü göster! Bırakmadılarsa firar mı etti o zaman?

"İLK TELEFONUNU ERDOĞAN'IN KORUMA MÜDÜRÜ ALİ ERDOĞAN'A AÇTI!"

* Serdar Bey, ilk telefonunu Sayın Erdoğan'ın koruma müdürü Ali Erdoğan'a açtı! 4.5G Grup şirketinin ayrıca Ali Erdoğan'ın kardeşi Ömer Erdoğan ile hatrı sayılır bir ilişkisi var. Nasıl olacak Akın Bey? Yine utandırdın seninkileri. Yapamayacağın işlere kalkıştın... Akın Bey bunun mahşerde hesabı olacak. Bu kadar insana bu eziyeti çektirdin. Ben de kaçarım Zekeriya Öz gibi diyorsun ama hesap sorarlar Akın Bey!

* Ekrem Bey'i şu an sevk ediyorlar, beklenen bir gelişmedir. Hızlıca savcılık ifadesinin başlamasını umut ederiz. Vicdanını, mesleğini savunan hakimlerle muhatap olmasını, gerçeğe ışık tutacak yanıtlarının alınmasını, hızla serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bunu 16 milyon İstanbullu bekliyor.

"KAYYUM" SORUSUNA YANIT

Özel, "Kayyum halinde B planı var mı?" sorusuna, "Z'ye kadar planımız var" yanıtını verdi.