Son Dakika… Can Holding YK Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Can'ın, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınırken, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el konmuştu.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyordu.

Ayrıntılar geliyor...