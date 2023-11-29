İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği dün saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gemi trafiğinin saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.
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