İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde askıya alınan gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:09
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği dün saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gemi trafiğinin saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı belirtildi.


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