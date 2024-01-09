Son dakika... Çanakkale'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Son dakika haberi... Çanakkale'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.
Çanakkale, güne beyaz uyandı. Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.
Öte yandan bugün Tekirdağ'ın da bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği duyurulmuştu.
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