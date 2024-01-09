Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: Bazı ilçelerinde eğitime ara!
İl Milli Eğitim'den yapılan açıklamaya göre; kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine karar verildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."
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