Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin Atatürk Havalimanı planını anlattı

17 Mayıs 2022 Salı, 10:53

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamada, bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı bugün sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından abluka altına alındı.

KAFTANCIOĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyetin Atatürk Havalimanı'na girmesi polis ekipleri tarafından engellendi.

Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı önünde açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları:

"Atatürk Havalimanı'nı katlederek, nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin olduğu yerde size açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki suçluları koruyan bir anlayış olduğu için bu açıklamayı yapmamıza izin vermediler. Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derece deprem bölgesi. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, deprem anında ne büyük ihtiyaç olduğunun takdirini size bırakıyorum.

İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının nedeni teknik nedenlerden kaynaklı değil. İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde 50'si inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda (günde) 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu 3 havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için yüzde 50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar Euro'luk yeni yatırımın gereksizliği ortada.

Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya yapıldıysa alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette biz bu ülkeyi alırız diyorlar. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız diyorlar. Millet Bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. Millet Bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar."