Son Dakika: İstanbul Kağıthane'de yangın!

Son dakika haberi... Kağıthane TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:00
Son Dakika: İstanbul Kağıthane'de yangın!
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin helikopter desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.


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