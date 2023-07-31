Son Dakika: İstanbul Kağıthane'de yangın!
Son dakika haberi... Kağıthane TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin helikopter desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.
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