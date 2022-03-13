Son Dakika... Çavuşoğlu: 'Mariupol'de camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz'
Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mariupol'de camide mahsur kalan Türklerle ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşuyor.
Çavuşoğlu, "Diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Mariupol'de camiye sığınan Türklere ilişkin soruyu yanıtladı. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız."
Video Haberler
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
- İETT otobüsü kaza yaptı
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li belediyeden tartışma yaratan protokol
- The Boys'un fragmanı yayımlandı
- Beyaza bürünen Galata Kulesi havadan görüntülendi
- Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- Hertha Berlin'den Tayfun Korkut kararı!
- Başından vurulan Uzman Çavuş'tan acı haber!
- 'Büyük Beyaz Buluşma'da Erdoğan'a tepki
- Rusya, 'Instagram' yasağı için ek süre verdi
- AKP ve MHP birlikte açıklayacak