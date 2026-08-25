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Son dakika... Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

Son dakika... Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

25.08.2026 13:53:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

Son dakika haberi... Cem Küçük soruşturması kapsamında; İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cem Küçük, 'şantaj' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarından tutuklanmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında; İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla 30 Temmuz'da gözaltına alınan Cem Küçük, 31 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti..

Başsavcılık kaynakları soruşturmanın, Küçük'ün "bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı"na ilişkin gelen şikâyetler üzerine başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Cem Küçük’ün, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanat ve açıklamalarının da dosya kapsamında incelendiği aktarılmıştı.

İlgili Konular: #CEM Küçük #Soruşturma #gözaltı

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