Son Dakika: Çevik Bir'e tahliye kararı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:28

Karara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Çevik Bir'in Avukatı Ümit Kara, “Adli Tıp Kurumu müvekkilimle ilgili olarak ‘Hastalığının geldiği durum nedeniyle tek başına infazında sakınca vardır’ kararı verdi. Adli Tıp’ın bu raporunu esas alan savcılık, tedavisi için infaz erteleme kararı verdi. Olması gereken oldu. Avukatını tanımakta bile zorlanan Bir ile ilgili verilen karar bize ‘Geç de olsa adalet’ dedirtti. Umarız, başta Korgeneral Vural Avar olmak üzere fiziki koşulları infazına uygun olmayan diğer tutuklular için de adalete kavuşuruz” dedi.

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan kişilerden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine avukatı Ümit Kara “infaz erteleme” çağrısında bulunmuştu. Kara, müvekkili Bir’e ilk olarak eylülde, ileri derece demans teşhisi konulduğunu ancak Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “infazın devam etmesine engel olacak bir durum yoktur” yönünde karar verdiğini belirtmişti.