Son Dakika... CHP'den İklim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvuru

Muhalefetin 'doğa katliamına yasal kılıf' diye karşı çıktığı İklim Kanunu Teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

CHP, İklim Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7548, 7549, 7551 (Cumhurbaşkanına Rektör atama yetkisi tanıyan ve belediyelerden yurt açma yetkisini alan kanun), 7550 (10'uncu Yargı Paketi), 7552 (İklim Kanunu) sayılı kanunlar ile 186 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin AYM'ye başvuruda bulundu.

"TÜM MADDELERİN İPTALİ İÇİN BURADAYIZ"

Günaydın, söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemli dilekçeyi sunduktan sonra, AYM önünde açıklama yaptı. Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği 774 kanun teklifinin tamamını reddeden, 1250 araştırma önergemizin hiçbirini gündeme almayan bir Cumhur İttifakı çoğunluğu ile karşı karşıyayız. Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10’uncu Yargı Paketi 4’üncü düzenleme olarak Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali için buradayız ve nihayet bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için Anayasa Mahkemesi'ne yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik" dedi.

"HUKUK TARAFINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Günaydın, AYM'nin daha önce Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisini iptal ettiğini belirterek, "Ancak bu yetkiyi yine bir düzenleme itibarıyla Meclis’ten geçirdiler. Yani adeta Cumhur İttifakı ile AYM arasında bir inatlaşma sürüyor. Muhalefet olarak da biz buranın hukuk tarafında olmaya devam ediyoruz. AYM, 'Cumhurbaşkanı tek başına rektör atayamaz' dedikçe, Cumhurbaşkanı rektörü tek başına atamaya devam ediyor ve biz bunun bir kere daha iptali için Anayasa Mahkemesi önündeyiz. Bir başka konu da belediyeler yurt yapamazmış. Bunu da bir yasal düzenleme olarak maalesef Meclis’ten geçirdiler ve Resmi Gazetede yayınladılar. Bunun da iptalini elbette bugün buraya getirdik" ifadelerini kullandı.