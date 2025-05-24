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Son Dakika... CHP, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı asmıştı: Pankart kaldırıldı, soruşturma başlatıldı!

Son Dakika... CHP, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı asmıştı: Pankart kaldırıldı, soruşturma başlatıldı!

24.05.2025 21:44:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... CHP, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı asmıştı: Pankart kaldırıldı, soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... CHP'li vekillerin Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartı asmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

CHP'li milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartı asmıştı.

Pankartı selamladığı anlara dair paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" ifadelerini kullanmıştı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca pankartın kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada, “24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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