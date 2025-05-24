Özgür Özel'den Bursa mitingi çağrısı: 'Ant olsun ki millet kazanacak'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor.

CHP, yarın (25 Mayıs 2025) bu kapsamda Bursa Kent Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Saat 17:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "Yarın, sesimiz Bursa’dan yükselecek! Türkiye’nin her yerinde birleşen demokratlar, otokratların zulmüne galip gelecek! Ant olsun ki millet kazanacak!" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU: BURSA VİCDANIYLA YÜRÜR

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da miting öncesi yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bursa vicdanıyla yürür. Haksızlığın karşısında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Bursalı tüm dostları davet ediyorum."