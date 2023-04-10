Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şâhısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan ve yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.
Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandanEmre D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.
NE OLMUŞTU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
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