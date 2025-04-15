CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: İmamoğlu ve 86 kişinin ifadeleri alınıyor!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladı.

CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: İmamoğlu ve 86 kişinin ifadeleri alınıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:03

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda "bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

İFADELER ALINIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Edinilen bilgilere göre kişiler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca kişilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #CHP

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