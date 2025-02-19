Son dakika... CHP kurultayı soruşturmasında flaş gelişme: Lütfü Savaş ifade verecek!
Son dakika haberi... Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Şubat Salı günü saat 11.00'de ifade verecek.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, Kurultay'ın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere Savcılığa çağırdı.
Savaş’ın ifade verdikten sonra avukatı Onur Yusuf Üregen ile birlikte adliye önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep eden Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" ifadelerine yer vermişti.
ARALIK AYINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ
CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle, geçen Aralık ayında yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP’den ihraç etmişti.
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