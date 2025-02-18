İl başkanları önseçimin ayrıntılarını konuştu, kurultayda ‘şaibe’ iddialarına karşı bildiri kararı aldı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim takvimini başlatan CHP’de önceki gün il başkanları video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda önseçimde nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının nasıl oluşturulacağı, engelli ve yaşlı üyelerin oy kullanması için neler yapılabileceği gibi ayrıntılar değerlendirildi.

Yerel düzeyde toplantıların süreceğini aktaran başkanlar, “İlçe örgütlerimizle de bir araya geleceğiz. Hafta boyunca hazırlıklarımızı yapacağız. İllerin ve ilçelerin durumuna göre sandıkları nereye kuracağımıza bakacağız” bilgisini paylaştı.

‘KİRLİ SUÇLAMALAR’

Toplantıda, CHP’de genel başkan değişimi yaşanan kurultayla ilgili ortaya atılan “şaibe” iddiası üzerinden yürütülen soruşturmayı da konuştuklarını aktaran başkanlar, bu soruşturmaya karşı ortak imzayla bir bildiri paylaşma kararı aldıklarını aktardı.

İktidar çevrelerinden süreci olağanüstü kurultaya götürecek kadar iddialar ortaya atıldığına dikkat çeken başkanlar, “Tüm il başkanları olarak kurultayımıza sahip çıkıyoruz. Gündemi böyle kirli suçlamaların meşgul etmesini istemiyoruz. Bildiri de paylaşılacak. CHP’li il başkanları olarak şaibeli bir şey yaşanmadığını, hiç iddia edildiği gibi olaylara şahit olunmadığını söyleyeceğiz. Örgütler olarak partimize ve delegelerimizin kararına sahip çıkacağız” diye konuştu.

İMZA SÜRECİ BAŞLIYOR

CHP lideri Özgür Özel dün partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimin hazırlıkları, CHP kurultayına yapılan “şaibe” suçlaması, belediyelere yapılan operasyonlar ve yeni üyelik kampanyası değerlendirildi. Ayrıca dün partinin grup başkanvekillerinin milletvekillerine bir yazı gönderdiği öğrenildi. Yazıda milletvekillerine istediği aday adayına imza verebilecekleri, adaylık için en az 20 imza gerektiği ve bir vekilin birden fazla aday adayına imza verebileceği belirtildi.