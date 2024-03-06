Son dakika... CHP lideri Özgür Özel Afyonkarahisar'da konuşuyor!

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:45
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel Afyonkarahisar'da konuşuyor!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşuyor.

"BAŞKANLARIMIZ MAL VARLIKLARINI BELEDİYEYE ASACAKLAR"

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Anketlerde yükselen bir trend var. Eğer bir aksilik olmazsa 1 Nisan gününün Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal'dır. Seçimlere bir aydan az zaman kaldı. Hepimizin görevi oyları teker teker toplamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Afyonkarahisar'da iktidar yapmaktır.

Bizim bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyeye asacaklar. Görevleri boyunca düzenli aralıklarla mal varlıklarını göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...


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