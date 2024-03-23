Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den 'anket' göndermesi: 'Sinirleniyorlar'

Son dakika haberi... Manisa'daki halk buluşmasında konuşan CHP lideri Özgür Özel, halka "Beni seven arkamdan gelsin" sözleriyle seslendi. Özel ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önüne gelen anketler nedeniyle sinirlendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:05
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den 'anket' göndermesi: 'Sinirleniyorlar'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'daki halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

"BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN"

Özel, halka "Beni seven arkamdan gelsin" sözleriyle seslendi ve Manisa adayları için oy istedi.

Cumhur İttifakı'nın önüne gelen anketler nedeniyle sinirlendiğini söyleyen Özgür Özel, partisinin Manisa adayı Ferdi Zeyrek'in kent suçlarına karşı büyük mücadele verdiğini ve CHP'liler kadar AKP'lilerin de takdirini kazandığını belirtti. 

"ERDOĞAN EVLENDİRME BİNASINI TÜGVA'YA VERDİ"

Özgür Özel'in açıklamalarında satır başları şöyle:

"Erdoğan Manisa'da evlendirme binasını TÜGVA'ya verdi.

Manisa'da ağaçları kesip otopark yapmaya kalktılar.

Cengiz Ergün talimatla Manisa'nın güzelliklerini verdi.

Onu durduran Ferdi Başkan oldu.

Cengiz Ergün 1,5 milyar TL'yi imar artışından rant yaptı.

Manisa'da haramdan korkan MHP ve AK Parti'liler de var.

'Haksızlık yapıldı' diyenlerin yanında duruyoruz."

Ayrıntılar geliyor...


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