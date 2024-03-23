Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:29

Güncelleme: 23.03.2024 - 10:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de CHP'nin yeniden aday gösterdiği Selçuk İlçe Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

SENGEL: AKP’NİN REZİL ETTİĞİ SELÇUK BÜTÇESİ DÜZELTİLMİŞ HALİYLE HAZIR

Belediyeyi borçlu aldıklarını söyleyen Filiz Ceritoğlu Sengel, "2019’da belediyeyi devraldığımızda büyük bir borç yükü altındaydı. Ama bunu hiçbir zaman bahane etmediğimiz gibi hep çalıştık, çabaladık. Çocuklar için gıda erişimini başlattık. Eğitimden eksik kalmasınlar diye köylerden çocukları hep birlikte taşıdık. Amacımız geleceğe köprü atabilmekti. Bu 5 yıl boyunca yaptıklarımıza ek olarak izlediğiniz o tüm projelerin hepsi uygulamaya hazır, daha önemlisi AKP’nin rezil ettiği Selçuk bütçesi düzeltilmiş haliyle hazır. Tek yapmamız gereken 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla yeniden belediye başkanı seçilmem" diye konuştu.

Zorluklar yaşadıklarını belirten Sengel, "Bundan sonrası için çok daha emin adımlarla gidiyoruz, çünkü ne zorluk yaşarsak yaşayalım birlikte aşmayı bildik. Zorlandık mı? Evet. Çünkü her türlü sürenin sonu bize denk geldi. Meryem Ana Otopark, Efes Alt Kapı Otoparkı gibi… Ama hiç yılmadık çünkü her şeyden önce sizlere güveniyordum. Bundan sonra da her şeyi hep birlikte yapacağız" dedi.

ÖZEL: SOYLU’YA O GÜN SÖYLEDİĞİMİZİ BUGÜN BİR KEZ DAHA SÖYLEYELİM

Filiz Ceritoğlu Sengel'in ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2019 seçimlerinde sizlerden bir şey istemiştim. Belediye bizde değildi, işimiz kolay da değildi ancak bir Cumhuriyet kadınını, inandığımız, güvendiğimiz partinin bir evladını, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusunu size emanet etmiştim. Siz de emanetimize sahip çıktınız, sağ olun, var olun. O günden sonra Selçuk’ta işler CHP için iyiye gitmeye başladı. Bütün zorluklara rağmen ne belediye işçisini ne esnafı yalnız bırakmayan, mağdur etmeyen, güçlü, kararlı bir yönetim sergiledi Filiz başkan. Kendisini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Özel, "Süleyman Soylu uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı, Türkiye’de 2 kişiye kafayı taktı. Bir tanesi Filiz Ceritoğlu Sengel, bir tanesi de Ekrem İmamoğlu. İkisiyle özel uğraştı, mahkemelere verdi, Ekrem Bey’e kumpaslar kurarak ceza aldırdı, burada da Filiz başkana kafayı taktı. Vay efendim Selçuk yerine nasıl Efes Selçuk dersin? Süleyman Soylu’ya o gün söylediğimizi bugün bir kez daha söyleyelim. Filiz başkan sen kimseden korkma, karıncanın kardeşi var o da CHP’lilerdir" dedi.

'SELÇUK’TA BAŞKA BİR CHP ADAYI YOK'

Parti bayrağını göstererek sözlerini sürdüren Özel, "Bu bayrak CHP’nin bayrağı. Kurucusu belli, genel başkanı belli, amblemi belli. Mevcut Genel Başkanı Özgür, kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Adı Cumhuriyet Halk Partisi olan bu partinin Efes Selçuk’taki adayı Filiz Ceritoğlu Sengel. Dahası yok! Genel Başkan olarak söylüyorum Atatürk’ün koltuğunda oturan, emanetine sahip çıkan genel başkan olarak söylüyorum, Selçuk’ta bir başka CHP adayı yok, CHP’nin adayı Filiz Hanım’dır" dedi.

'BEŞLİ ÇETEYE, SARAY MÜTEAHHİDİNE PARA VAR; EMEKLİYE, ÇİFTÇİYE GELİNCE PARA YOK'

Hükümetin yerel seçimde oy alması durumunda "kemer sıkma" politikası uygulayacağını belirten Özgür Özel, "Bunun önünde durmanın tek yolu önümüzdeki sandıkta hep birlikte bu iktidara bir sarı kart göstermek, bir kırmızı ışık yakmak, bizi hesaba katmak zorundasın demek durumundayız. Aylar önce emeklilere yaptıklarından sonra meydanlara emeklileri çağırmıştım. İlk başta meydanın beşte biri emekli oluyordu. Sonra artmaya başladılar. Bir büyük kalabalık oldular sonunda. Bütün Türkiye’ye duyurdular seslerini. Söz verdiğim gibi birlikte mücadele edeceğiz, sizin hakkınızı söke söke alacağız" şeklinde konuştu

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Mayıs seçimlerinde hepimize üzen sonuç oldu. 4 yıl daha seçim olmayacak. Genel iktidarın yerelden dengelenmeye ihtiyacı var. Emekliler, çiftçiler, memurlar, esnaflar bu duruma rağmen bize oy veriyor diye düşünüp kemerleri size sıktırıp acı reçeteleri size içireceklerdir. Beşli çeteye, saray müteahhidine, yazlık-kışlık saraya para var, emekliye, çiftçiye gelince para yok. O zaman sana da oy yok, bir daha oy yok" dedi.

CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Özgür Özel, "Herkes bilir ki bir gün başı sıkışırsa, dara düşerse baba ocağı ordadır, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Ve bir gün dönmek zarureti doğarsa kapıları ardına kadar açıktır. Gelene de ‘Sen niye geldin, niye gitmiştin?’ demeyiz. Çünkü baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür" ifadelerini kullandı.