CHP lideri Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret: Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem var

Yayınlanma: 07.05.2025 - 14:41

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti. Ziyarette Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Yalçın Karatepe ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Ziyaret sırasında TÜSİAD çevresinde yoğun güvenlik önlemi dikkati çekti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

“Bugün akşam hep birlikte Beyazıt’tayız. İstanbul’un bütün üniversite öğrencileriyle, gençleriyle ve 19 Mart darbesini hep beraber püskürttümüz her yaştan, her görüşten demokratlarla birlikte bir kez daha Saraçhane‘ye çok yakın bir yerde ve Saraçhane mücadelesine en önemli desteği vermiş olan Beyazıt’ta Ekrem Başkan'ın o harika, herkesin beğendiği hale getirdiği o güzel meydanda hem adayımıza özgürlüğü isteyeceğiz hem de sandığı isteyeceğimiz bir gün için buradayız.

"TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ, ADALET, KALKINMA TALEBİNİ, UMUTLARIMIZI KONUŞTUK"

Tabii İstanbul programlarımıza geldiğimizde çeşitli planlamalar yapıyoruz. TÜSİAD’ın geçtiğimiz aylarda Orhan Başkan'ın ve Ömer Başkan'ın sözleri üzerine ifadeye götürdükleri süreçte dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık. 19 Mart sonrası yaşananlar bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı. Geçtiğimiz günlerde de yine çok hareketli, çok tartışmalı süreçler yaşandı. Bugün Ömer Başkanımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulunu geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik. Türkiye’nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk.

"BU SÜREÇ SOMUTLAŞTIKÇA BİRLİKTE ÇALIŞMA, İLETİŞİM HALİNDE OLMA NOKTASINDA SOHBET ETTİK"

Bundan sonraki süreçte CHP'nin program çalışması var. Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan ve Türkiye’deki hem iş insanlarına hem de Türkiye’deki emekçilere dünyadaki gelişmeleri doğru analiz ederek hep birlikte hem çok çalışıp hem de emeğimizin karşılığını alacağımız, Türkiye’nin potansiyelini doğru görüp, en üst noktaya çıkarıp, birlikte çok kazanacağız, adilce bölüşeceğimiz bir sürece yönelik olarak partimizin iradesini ifade ettik. Yaptığımız çalışmalardan ve önümüzdeki dönemlerde hem Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisinin ortaya koyacağı perspektiften hem de parti programının Türkiye’nin önüne koyacağı yol haritasından bahsetme imkanı bulduk. Bu süreç somutlaştıkça birlikte çalışma, iletişim halinde olma noktasında sohbet ettik.

Buradan sonra Türkiye’nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır. Türkiye’nin demokratları demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra Türkiye’de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye’nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye’deki var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiği ve bunu doğru vergi sistemi ile hakça bölüştğü, Türkiye’de hem emekçinin yüzünün güldüğü, hem işverenin yüzünün güldüğü bir yararın mümkün olduğunu biliyoruz, bunu konuştuk. Konuşmayı anlatmaya ve iktidara yürüyen CHP'nin enerjisini hem iş dünyasıyla hem emek dünyasıyla hem gençlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

"O KİŞİNİN TESADÜFEN ORAYA GELMİŞ OLMA İHTİMALİ YOK""

Özgür Özel, bir gazetecinin kendisine yönelik fiziksel saldırıya ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

“O gün, o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhattap olmuş kişi olarak o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı düşme ihtimali ile aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri. Bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar. Evladına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki; ‘Evladına acımamış, sana mı acıyacak?’. İki evladına kaymış bir katil. Yani diyorlar ki ‘İki kere düşün Özgür Özel’. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, kendisini de sokak röportajlarında anlattığı derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirilmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten. Ben kendim açıkladım; İstanbul Büyükşehir‘e gelmiş, polis çağırmış ve ifadesi alınmış. Oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Emniyet Müdürlüğünün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eden nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Benim kimseyi suçlama gibi bir niyetim yok ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan, bugün elinde polisi, jandarması, Emniyet İstihabaratı ve Milli İstihbaratı olan bu hükümettir. Bu iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönüyle bu bağlantının nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum.”

"ÖYLE SOKAKTAKİ SERSERİDEN DERS ALACAK OLSAK HİÇ BU YOLLARA ÇIKMAZDIK"

Özel, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size geçmiş olsun telefonu açtığını söylemiştiniz ama sonra kamuoyu önünde bir mesajını görmedik. Hatta MYK toplantısında 'Gereken dersi almıştır umarım' dediği iddiası da dolaşıyor..." sözleri üzerine, şunları kaydetti:

“Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak hiç bu yollara çıkmazdık. Ben bunun siyaset grubuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içerisindeyiz. Kulağıma duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan bir şeyler söyleyip kendi partisinden tweet atanları, tweet sildirenleri de ibretle takip ediyorum.”

"O YASA, CHP'Lİ BELEDİYELERE ZİMNEN ‘CİNAYET İŞLE’ DİYOR"

Özel, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun iptal istemini reddetmesine ilişkin de şunları söyledi:

“O yasa, CHP'li belediyelere zımnen ‘cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. O yasanın mahsurlu gördüğümüz yerleri götürdük mahkemeye. Mahkemenin buradaki kararını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme, iptal edip, çok belirli bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Doğayı koruyan, hayvanı koruyan, insanı koruyan, sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz bu konuda yasayı yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz.”