Son Dakika... CHP'nin Çağlayan çağrısı sonrası geldi: İstanbul Valiliği 'yasakları' duyurdu

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilecek. İmamoğlu, Hüseyin Gün ile ilişkilendirildiği soruşturma kapsamında ifade verecek.
İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak.
ÖZEL ÇAĞLAYAN'A DAVET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de açıklama yapan CHP Lideri Özel, yurttaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.
Özel, "Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım" dedi.
VALİLİK YASAK GETİRDİ
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.
Valiliğin açıklaması şu şekilde: