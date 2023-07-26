Son dakika... CHP YDK kararını verdi: Tanju Özcan ihraç edildi!
Son dakika haberi... Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararını verdi.
'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."
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