Son dakika... CHP YDK kararını verdi: Tanju Özcan ihraç edildi!

Son dakika haberi... Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:41
Son dakika... CHP YDK kararını verdi: Tanju Özcan ihraç edildi!
Abone Ol google-news

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararını verdi.

'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."


İlgili Haberler

Kesin ihraçla disipline sevk edilen Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya yürüyecek

Kesin ihraçla disipline sevk edilen Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya yürüyecek
CHP'li Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi! 'Başkaldırıyorum'

CHP'li Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi! 'Başkaldırıyorum'
İhraç süreci bugün sona eriyor... Tanju Özcan'dan 'genel başkanlık' açıklaması!

İhraç süreci bugün sona eriyor... Tanju Özcan'dan 'genel başkanlık' açıklaması!

En Çok Okunan Haberler