Son dakika... CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:49

Güncelleme: 11.11.2023 - 14:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin saat 11.00'da Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 12.00'da toplantı başladı.

Toplantının ilk saatlerinde YDK yönetimi belli oldu. Buna göre; YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır yürütecek.