Son dakika... CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu!
Son dakika haber... CHP Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır'ın yürüteceği aktarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor.
PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin saat 11.00'da Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 12.00'da toplantı başladı.
Toplantının ilk saatlerinde YDK yönetimi belli oldu. Buna göre; YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır yürütecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!