CHP’de ilk PM toplantısı bugün... Yeni MYK açıklanacak!

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultay sonrası ilk PM toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından partinin yeni MYK’sinin de açıklanması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:47
CHP’de ilk PM toplantısı bugün... Yeni MYK açıklanacak!
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38’inci Olağan Kurultay’da seçilen CHP'nin yeni Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

PM üyeleri, saat 12.00’da başlayacak toplantı öncesi saat 11.00'da Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’in başkanlığında yapılacak PM’de hem partinin yeni dönem siyaseti ele alınacak, hem de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

PM’de ayrıca, ‘yargı krizi’ne karşı CHP’nin atacağı adımlar, yeni dönemde yapılması gerekenler ve yerel seçimlere hazırlık gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Özgür Özel, ‘A Takımı’ olarak da adlandırılan yeni MYK’yi açıklayacak.


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