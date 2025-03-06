Son Dakika... CHP'li belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerine dava: 15 yıla kadar hapisleri istendi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:59

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:37

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyeliği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün örgütsel bir faaliyeti olduğu iddia edilen "kent uzlaşısı" kapsamında belediyelere sızdırıldığı ve terör örgütünün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu oldukları iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu oldukları öne sürülen sanıkların 'kent uzlaşısı' yoluyla, "İstanbul ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ile belediye başkan yardımcılıklarına yerleştirildiği ve bu şekilde örgütün etkinliğinin artırılması ve finans sağlanması" iddiasıyla yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel dahil 10 kişinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Şubat'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonda; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İkbal Polat gözaltına alınmıştı.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

13 Şubat'ta Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 kişi, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik, 10 kişinin de tutuklanmasına karar vermişti.