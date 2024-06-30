Son Dakika... CHP'li belediye başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:09

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:18

Manisa’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alınmıştı.