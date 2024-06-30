Son Dakika... CHP'li belediye başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı!

Son dakika haberi... Manisa’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:09
Son Dakika... CHP'li belediye başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı!
Abone Ol google-news

Manisa’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darbettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alınmıştı.


Manisa haberleri Kula haberleri tutuklandı haberleri hikmet dönmez haberleri

İlgili Haberler

Maldivli bakan, Cumhurbaşkanı'na 'kara büyü yapmak' suçundan tutuklandı

Maldivli bakan, Cumhurbaşkanı'na 'kara büyü yapmak' suçundan tutuklandı
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Banka şubesinde 250 milyon liralık vurgun iddiası: Tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu!

Banka şubesinde 250 milyon liralık vurgun iddiası: Tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler