Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:48
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.B. ve S.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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