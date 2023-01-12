Son Dakika: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı, İçişleri Bakanlığı yanıt verdi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:15

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili önemli bir dosya açıklayacağını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, İçişleri Bakanlığı müşaviri olduğunu belirttiği Emin Şen'in, sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlıklarından milyonlarca liralık ihaleler aldığını aktardı. Özel ardından AK Parti'nin troll hesaplarına yön veren 25 kişilik bir Telegram grubundaki yazışmaları gösterdi. Şen'in de içinde bulunduğu ve trol hesaplarında yaratılan yalan haberlerin 8 bin trolle servis edildiğini ileri sürdü.

Özel'in açıklama yaptığı dakikalarda, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

İHA'nın aktardığına göre bakanlık, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN İÇİŞLERİ'NE YANIT

İçişleri'nin açıklaması sorulan CHP'li Özel, "İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında göreve başladığı tarih yazıyor. 2020 yılına kadar... Hala sitesinde var. İçişleri Bakanlığı'nın müşaviri! Şimdi Soylu mümkün olduğu kadar geriye dönük istifa dilekçesi çıkartır. Diyelim istifa etti, internet sitemizi güncellemedik diyecekler. Kendisi de bakan müşaviri olduğunu yazmış, öyle çalışmış. Bakan müşaviri unvanını verip, resmen müşavir maaşı ödemek yerine başka bir çözüm buldularsa, bu sadece muazzaya işaret eder. Kendisi resmi sitede bakan müşaviri ve çok fazlasını yapıyor. Şu an siteden gösteriyorum size! Hala bakan müşaviri" yanıtını verdi.