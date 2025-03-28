Son Dakika... CHP'li Özer duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Son Dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı. İmamoğlu da gözaltına ilişkin açıklama yaptı.

Son Dakika... CHP'li Özer duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 01:27

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha" ifadelerini paylaştı.

Özer, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!!!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN

Ekrem İmamoğlu, gelişmenin ardından X hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kaydetti.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul'da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mehmet Pehlivan #gözaltı

İlgili Haberler

Avrupa Konseyi'nden 'İmamoğlu' çağrısı

Avrupa Konseyi'nden 'İmamoğlu' çağrısı
‘İmamoğlu protestoları’ araştırması: Toplumun yüzde 73’ü haklı buluyor!

‘İmamoğlu protestoları’ araştırması: Toplumun yüzde 73’ü haklı buluyor!
Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı

Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler