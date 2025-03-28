Son Dakika... CHP'li Özer duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
Son Dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı. İmamoğlu da gözaltına ilişkin açıklama yaptı.
Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha" ifadelerini paylaştı.
Özer, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!!!" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN
Ekrem İmamoğlu, gelişmenin ardından X hesabından tepki gösterdi.
İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kaydetti.
Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025
VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul'da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.
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