Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Silivri'de tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce ziyaret sonrasında İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı.

Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'nun el yazısı ile mesajını paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:28

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İnce ziyaret sonrasında X hesabından paylaşım yaparak İmamoğlu'nun el yazısını kamuoyu ile paylaştı.

İnce, paylaşımına, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum" notunu düştü.

İşte İmamoğlu'nun mesajı...


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Memleket Partisi #mesaj

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