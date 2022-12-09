Son dakika... Çırağan Sarayı'nda yangın!

09 Aralık 2022 Cuma, 11:13

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, 9 Aralık Cuma saat 11.15 sularında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.

20 ARAÇLIK MÜDAHALE

Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale edildi. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürdü.

ANADOLU YAKASI'NDAN DA GÖRÜLDÜ

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi zamanla azaldı.

CAN KAYBI YOK

Alınan bilgilere göre; bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının tadilat yapılan bölümde çıktığı bildirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 İŞÇİ HASTANEDE

Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Dumandan etkilenen 3 işçi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı. Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKE YOK

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, 3 işçinin dumandan etkilendiğini söyleyerek son durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan, "Saat 10.55'te otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında Beşiktaş Belediyesi, bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul'un gözbebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı. Yangın, otel kısmında saray kısmında değil. Hepimize tekrar çok geçmiş olsun. İçeride 3 kişi tadilat yapıyordu. Saray kısmında herhangi bir şey yok ama dumandan etkilenme olabilir. Şu an itfaiye teknik çalışmalarını yapıyor. Otel çalışanları ve müşterileri hemen tahliye edildi" dedi.