MetroPOLL açıkladı: Erdoğan'a kötü haber

23 Aralık 2022 Cuma, 19:28

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Kasım 2022" araştırmasındaki "Erdoğan'a oy verme eğilimi" anketinin sonucunu paylaştı. Ankette katılımcılara "Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 50,7 oldu ve yüzde 43 oranında 'Evet' yanıtını verenleri geride bıraktı. 'Fikrim yok/cevap yok' cevabını verenler ise yüzde 6,3 oldu.

Ankette parti seçmenlerinin oranına da yer verildi.

"Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 85'i 'Evet', yüzde 11,2'si 'Hayır' yanıtını verdi.

CHP seçmeninde 'Hayır' yanıtını verenlerin oranı yüzde 94, 'Evet' diyenlerin oranı ise yüzde 2 oldu.

MHP seçmeninin yüzde 67,9'u 'Evet', yüzde 29,8'i ise 'Hayır' dedi.

'Hayır' yanıtı verenlerin oranı İYİ Parti'de yüzde 87, HDP'de yüzde 94,2, Saadet Partisi'nde yüzde 87,5 oldu.