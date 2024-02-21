Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuşuyor!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 21.02.2024 - 14:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden sizlerin güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkartılan engelleri sizlerle birlikte aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını tüm dünyaya müjdeliyoruz.

''AİLE MÜESSESESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ''

Tüm unsurlarıya aile müessesini güçlendireceğiz. Aile müessesini güçlendireceğiz. Evlatlarımızı çağın her türlü sapkın akımlarından koruyacak programlarımızı hayata geçireceğiz. Şehirlerimizi çevre ve tabiata duyarlı, tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş şekilde geliştireceğiz.

İMAMOĞLU'NUN SÖZÜYLE SEÇİM MESAJI!

Muhalefetin ne güçlü bir tecrübesi ne de ortaya koyabilecekti geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerine dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına onu çıkarıyorlar. Sonra adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunuyorlar.

Allah bunlara akıl fikir versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye ne de partiye hayır gelir. Gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular al gülüm ver gülüm pazarlığa giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler.

14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenler 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceklerdir.

"TÜRKİYE ÖNCEDEN ZÜBÜK SİYASETÇİ TİPLERİNİ GÖRDÜ"

Seçim meydanı er meydanıdır. Milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar sandıkta da kararını ortaya koyar. Adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerle kendini göstermeye çalışıyor ki bazen insan şaşıp kalıyor. Türkiye önceden zübük siyasetçi tiplerini gördü tanıdı. Şehrine yıllar kaybettiren belediye başkanları oldu. Bütçeniz bellidir.''

Ayrıntılar geliyor...