Tuncay Mollaveisoğlu'ndan olay kulis: Erdoğan aday olamazsa Gül
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamaması durumunda Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin sürpriz bir kulis bilgisini dile getirdi.
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, 2023 seçimlerinde yeniden Cumhur İttifakı'nın adayı olacağı açıklanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çarpıcı bir iddiayı köşesine taşıdı.
Tuncay Mollaveisoğlu "Erdoğan aday olabilecek mi?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalara işaret ederek "Benim üzerinde durduğum nokta şu: Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle ya da yasalara göre ikinci kez aday olamadığı için anayasa engeline takılırsa Cumhur İttifakı’nın adayı kim olur?" diye sordu. Mollaveisoğlu, Saray'a yakın kulislerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının güçlü şekilde konuşulduğunu belirtti.
Mollaveisoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Erdoğan aday olabilecek mi? Tüm anketler, tüm planlar önümüzdeki seçimde Erdoğan ve karşısına çıkacak aday üzerine yapılıyor...
Peki, ya aday olamazsa?
Dün sosyal medyada Erdoğan’ı bir tören sonrasında güçlükle ayakta dururken izledik.
Belki o ana özel geçici bir rahatsızlığı vardır... Bunun ötesi dedikodu malzemesi...
Benim üzerinde durduğum nokta şu: Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle ya da yasalara göre ikinci kez aday olamadığı için anayasa engeline takılırsa Cumhur İttifakı’nın adayı kim olur?
Saray’a yakın kulislerde Abdullah Gül’ün adının güçlü şekilde konuşulduğunu söyleyebilirim.
Biliyorsunuz, Abdullah Gül’ün adı bir önceki seçimlerde muhalefetin ortak adayı olarak geçmişti.
O görüşmelerde Gül iki şart öne sürüyor:
1- “Tüm partilerin ortak adayı olursam kabul ederim.”
2- “Benden devr-i sabık beklemeyin. Erdoğan’ın çocukları benim çocuklarım gibidir.”
Bu sözleri Erdoğan’ın duymaması mümkün değil. Ancak Abdullah Gül’ün adını öne çıkaran bir başka olgu daha var. DEVA ve Gelecek partileri toplamda yüzde 5’in üzerinde bir oy alacak gibi görünüyor. Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı olması bu partilerin seçmenlerini de eski liderlerine yöneltebilir diye hesap ediliyor.
Abdullah Gül’ün İngiltere ile olan ilişkileri de olası bir devr-i sabıkta Erdoğan’a dışarda da bir koruma sağlayabilir.
Tabii bu kulis bilgisindeki senaryo, Erdoğan’ın aday olamama ihtimali için gündemde. Birazdan detaylarını okuyacağınız anket sonuçlarına göre Erdoğan’ın hâlâ yüzde 26.2’lik kemikleşmiş oyu bulunuyor. Ve Cumhur İttifakı’nda olası hiçbir aday bu oranın ötesine geçemiyor."
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