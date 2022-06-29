Son Dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı
Son dakika gelişmesi... TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasını öngören düzenleme, 2022 yılı ek bütçe teklifi metninden, AKP grubunun önergesi ile çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan, 2022 yılı bütçesine ödenek eklenmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.
AKP Grubu’nun önerisi ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme, kanun teklifi metninden çıkarıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş beş AKP milletvekilinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
- Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır.
Madde kabul edildi.
Erdoğan, CHP'nin tepkisi üzerine maaşına teklifinin yasadan çıkarılmasını istemişti.
Erdoğan, şunları söylemişti:
- Merkez Bankası aracılığıyla yürüttüğü faiz indirmeye dayalı ekonomi politikasını sürdürme kararlılığını da yinelediği gözlemlenen Erdoğan, ek bütçeyle Cumhurbaşkanlığı ödeneği ve maaşında artış yapılmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Erdoğan, “Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine, bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde, Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı, Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir.
- Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak, son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki; artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum; ek bütçenin Genel Kurul’daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin, kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaş, Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısına bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum
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