Son Dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:03

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan, 2022 yılı bütçesine ödenek eklenmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

AKP Grubu’nun önerisi ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme, kanun teklifi metninden çıkarıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş beş AKP milletvekilinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır.

Madde kabul edildi.

Erdoğan, CHP'nin tepkisi üzerine maaşına teklifinin yasadan çıkarılmasını istemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: