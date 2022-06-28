Erdoğan'ın Saray'da Selman için verdiği yemek gündem olmuştu: İşte okutulan şarkının anlamı
Gazeteci Akif Beki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için verilen yemekte okutulan şarkının anlamını köşesine taşıdı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için verdiği 'ziyafet' halen siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor.
Karar gazetesi yazarı Akif Beki, kamuoyuna yansıyan bir görüntünün çok konuşulduğunu hatırlatarak “İçişleri Bakanı Soylu, serçe parmağını kürdan olarak kullanıyordu. Erdoğan’la bin Selman da ayrı bir masada baş başa yemek yiyordu. Paylaşılacak görüntü değildi. Videonun nereden, nasıl sızdığını merak etmiştim” dedi; ardından şunları kaydetti:
“Meğer Ferhat Boratav da fondaki Arapça şarkıya takmış, sözlerini merak ediyormuş. Boratav’ın bir Twitter paylaşımından öğrendim. Japon gazetesi Nikkei Asia’dan Sinan Tavşan, ikimizin de merakını gidermiş.
Görüntüleri yayan, Bin Selman’ın özel kalem müdürü çıkmasın mı! O şarkının hatırına Suudi halkını da Twitter’dan ziyafetin coşkusuna ortak etmek istemiş.
‘Yüksel ki yerin bu yer değildir'
Böylece Boratav, şarkının ne anlattığından haberdar oldu. Suud’a ve hanedanına, ‘yüksel ki yerin bu yer değildir’ demeye yazılmış bir şarkı. Prens hazretlerini, alicenaplığıyla yüceltmeye okunuyor. Ve ‘gençliğin lideri, yüksek tutkuların efendisi’ olarak selamlayıp yere, göğe sığdıramamaya…
Boratav, doğru kulakla dinleye dursun ben de bu vesileyle görüntülerin nasıl sızdığını buldum. Ümmü Gülsüm’ün, ‘Binbir Gece’ diye bildiğimiz ‘Alf Leila we Leila’sını okuyacak değillerdi.
Ya da Feyruz repertuvarından, Sevilla kızına yazılmış bir Endülüs aşk şarkısı “Bint al Shalabiya”yı… Yok, peşine Türkçe uyarlamasını da mı bağlayacaklardı bir de: ‘Böyle gelmiş böyle geçer dünya, günlerimiz bitecek bir gün saya saya.’
‘Şahsen yakıştırdım, haza cuk oturmuş'
Pek münasebetsiz kaçardı. Uçağına kadar uğurlamadan önce kendi lisanından, şöyle rahat anlayacağı ve hoşlanacağı nağmelerle ekselanslarına methiyeler düzmek, çok münasip düşmüş. Şahsen yakıştırdım, haza cuk oturmuş. (…)”
İlgili Haberler
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı
- CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın ziyaretini eleştirdi: "Küstahlıkla karşı karşıya kaldık, bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun"
- Boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Selman, kurtarılamadı
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı
-
Video Haberler
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'