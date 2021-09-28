Son dakika... Girit'te bu kez 5.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te bu sabah bir kez daha deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 08:25
Son dakika... Girit'te bu kez 5.3 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda bu sabah yerel saatle 07.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı yer yüzeyinin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Girit'te dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem birçok eski bina ve kilisenin yıkılmasına yol açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.


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