Son dakika... Girit'te bu kez 5.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te bu sabah bir kez daha deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda bu sabah yerel saatle 07.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı yer yüzeyinin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Girit'te dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem birçok eski bina ve kilisenin yıkılmasına yol açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.
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