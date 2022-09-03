Son Dakika: Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 07:36
Son Dakika: Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Datça Akdeniz muğla deprem

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