Son Dakika: Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

03 Eylül 2022 Cumartesi, 07:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.