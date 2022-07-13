Son Dakika: Datça’da orman yangını!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:52

Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ve bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

KOLLUK KUVVETLERİ DE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla’da kolluk kuvvetleri de Datça'daki orman yangınına müdahalede bulundu. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile, jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı.

"MARMARİS'İ GEÇER" DİYEREK UYARDI

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada yangının tek bölgede sürdüğünü ama rüzgar nedeniyle yayıldığını belirtti.

Uçakların radarı korumaya çalıştığını ve alevlerin köye doğru ilerlediğini söyleyen Uçar, "Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum" uyarısında bulundu.

"TEYAKKUZ HALİNDELER"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ Mevkiinde maalesef orman yangını başladı. Bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için teyakkuz halinde. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ Mevkiinde maalesef orman yangını başladı. Bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için teyakkuz halinde. pic.twitter.com/DzD7iVLLcu — Osman Gürün (@osmangurun) July 13, 2022

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği'nden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, "Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.