Son Dakika... DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tutuklamaya sevk edildi

Son dakika haberi... DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son Dakika... DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tutuklamaya sevk edildi
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış hakkında DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, DEM Parti'nin Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı 18 Kasım'da gözaltına aldı.

Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 


Etiketler: #Son dakika #Esenyurt #Dem Parti

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