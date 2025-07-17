Son dakika... DEM Parti heyeti duyurdu: Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi!

DEM Parti Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Eş Başkanların ziyareti saat 11.30 civarında başladı. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapıldı.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SÜRECİ İÇERİDEN TAKİP EDİYORLAR, DESTEKLİYORLAR"

Demirtaş'ın 'süreç' ile ilgili açıklamasını aktaran Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sağlıklı, umutlu gördüm, moralli ve güçlü gördüm kendilerini. Barış çalışmalarını yürüten emekçilerine selam ve sevgilerini gönderdiler. Yürüttüğümüz süreci içeriden takip ediyorlar, destekliyorlar, onurlu bir barışla taçlanmasını umut ediyorlar, çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. Önerilerini, eleştirilerini aldık, kıymetli önerilerde bulundular. Kendi üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler. Onlar dile getirmediler ama biz dile getiriyoruz, barışı tartıştığımız, silahların törenle bırakıldığı bir süreçte Kobani kumpas davasıyla yargılanan ve içeri alınan arkadaşlarımızın bizim yanımızda olması gerekiyor, bu süreci yürütmek için onlara ihtiyacımız var.

Ortada bir AİHM kararı var, sürecin gereklerini yerine getirilmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu sürecin daha olumlu bir şekilde yürümesi için AİHM kararını da dikkate alarak, en başta Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın serbet bırakılması gerekiyor, onlara ihtiyacımız var, bu süreçte katkılarına ihtiyacımız var. Hazır Türkiye'de buna büyük bir destek varken bunu olumlu bir barışa evriltmemiz için arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor."

"EN G ÜÇLÜ DESTE Ğİ SUNDUKLARINI İFADE ETTİLER"

Hatimoğulları da, şunları kaydetti:

"Kendileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu sürecin kısa sürede sonuca varılması için en güçlü şekilde destek sunduklarını ifade ettiler. AİHM'in verdiği kararı gereği arkadaşlarımızın bir an önce dışarda olması gerekiyor. Hakkın hukukun ve vicdanın gereği dışarda olmaları lazım. Biz bu süreci konuşuyor ve tartışıyor olmasak da AİHM kararı gereği arkadaşlarımız dışarda olmalı. Bütün bunların yanı sıra barışı konuştuğumuz bu süreçte elbette biz böyle bir sonucun acil bir şekilde hayata geçmesi 72 millet insanımızı son derece mutlu edecektir."