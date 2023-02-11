Son dakika: Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 08:21

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:41

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği bilinen Baykal'ın Ankara'daki evinde uyurken öldüğü öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” diye yazdı.

Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

CENAZE PROGRAMI

Cenazeye ilişkin açıklamada bulunan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi. Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Baykal'ın ölüm haberinin ardından CHP'li belediye başkanları ve vekiller sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum."

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Başımız sağ olsun…"