Son dakika: Denizli'de 13 gündür aranan gençten acı haber
Son dakika haberi: Denizli'nin Çameli ilçesinde 13 gündür dağ taş aranan 19 yaşındaki Barış Özbek, bölgede arama yapan jandarma ekibi tarafından en son otobüsten indiği bölgedeki karla kaplı sahada çalılıkların arasında ölü bulundu.
Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı.
Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen yurttaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.
‘'DOĞADA NASIL YAŞANIR?’' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ
Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri Kız Tüydü Mevkii’de gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu. Gencin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Gencin neden öldüğü ise yapılacak olan otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
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